2021/04/28 | 11:25 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت ادارة مركز الوارث الخيري لغسيل

الكلى التابع للعتبة الحسينية المقدسة

والمخصص لتقديم خدمات طبية مجانية

للمرضى من جميع المحافظات العراقية، عن

عدد المراجعين الذين استفيدوا من

المركز منذ افتتاحه نهاية

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خدمة مجانية :مركز طبي تابع للعتبة الحسينية يوفر على المصابين بهذا المرض 450 دولار اسبوعيا) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

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