2021/04/28 | 11:27 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني/متابعة أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، أن الحرب مع أوكرانيا في دونباس يمكن بل يجب تفاديها.وقال لافروف تعقيباً على احتمال نشوب الحرب في منطقة دونباس بجنوب شرق أوكرانيا حيث […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص روسيا تقدّر احتمال الحرب مع أوكرانيا المركز الخبري الوطني.

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