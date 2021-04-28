القبض على متهم بتجارة المخدرات في بغداد

2021/04/28 | 11:36 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، اليوم الاربعاء، إلقاء القبض على متهم بتجارة المخدرات والمؤثرات العقلية في العاصمة بغداد.وذكرت المديرية في بيان، أن “القوات الامنية القت القبض على متهم بتجارة المواد المخدرة وضبطه بالجرم المشهود وبحوزته مادة الكريستال المخدرة إضافة إلى أدوات التعاطي”.وأضافت انه “تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه […]

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