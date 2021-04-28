النضال من أجل إيرلندا اشتراكية موحدة - تامر خرمه

2021/04/28 | 11:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#تامر_خرمه :بقلممارتن هالففابيو بوسكوترجمها إلى العربية:تامر خرمهقبل مائة سنة، في السادس من كانون الأول عام 1921، قام الاستعمار البريطاني، وقسم من الجمهوريين القوميين الايرلنديين، بتوقيع المعاهدة الإنجلو_ إيرلندية.وعوضا عن الاستقلال التام، باتت ايرلندا مقسمة ما بين المقاطعات الـ 26 الجنوبية، والمقاطعات الـ 6 الشمالية.



المعاهدة تمّ استقبالها بمقاومة شرسة مناهضة للاستعمار.عا ......





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