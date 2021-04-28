إسرائيل وموقفها من الانتخابات الفلسطينية 1 - نهاد ابو غوش

2021/04/28 | 11:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#نهاد_ابو_غوش بينما يحتدم الجدل في الشارع الفلسطيني حول ما إذا كانت انتخابات المجلس التشريعي ستجري في موعدها المقرر في 22 أيار المقبل، أو سيجري تأجيلها إلى موعد لاحق، بسبب القيود التي تفرضها إسرائيل على إجراء الانتخابات في القدس، وامتناعها حتى الآن عن الاستجابة لطلب رسمي فلسطيني بهذا الخصوص، أبدت إسرائيل في البداية قدرا من التجاهل الظاهري وكأن الانتخابات الفلسطينية لا تعنيها أو أنها محايدة تجاهها.



لكن مجموعة من ......





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