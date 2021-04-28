تزامناً مع اجتماع أمني رفيع.. انطلاق عمليتين عسكريتين في ديالى لتعقب 20 هدفاً

2021/04/28 | 11:48 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

كشف مصدر أمني في ديالى، الأربعاء (28 نيسان 2021)، عن انطلاق عمليتين عسكريتين في قاطع شمال شرق المحافظة.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "قوات أمنية مشتركة انطلقت من محاورة عدة لتنفيذ عمليتين عسكريتين في قاطع شمال قضاء المقدادية (40 كم شمال شرق بعقوبة) وقاطع جلبي والكبة في الوقف (25 كم شمال شرق بعقوبة) لتعقب أكثر من 20 هدفاً في آن واحد".

وأضاف المصدر، أن "العمليتين تأتيان في إطار استراتيجية لإنهاء خطر الخلايا النائمة في المناطق الزراعية القريبة من المدن الرئيسية سواء في المقدادية أو بعقوبة وإعادة تمشيط بساتين واسعة ومترامية لمنع وجود أي مضافات للتنظيمات المتطرفة".

وكانت ديالى شهدت في الآونة الاخيرة سلسلة خروقات امنية في بعض مناطقها ما أدى الى سقوط ضحايا.

بالتزامن مع ذلك، عقد في ديالى اجتماع أمني موسع، لمناقشة الواقع الأمني في المحافظة، ووضع حد للخروقات الأمنية التي تشهدها.

وقال مراسل (بغداد اليوم)، في المحافظة، إن اجتماعاً أمنياً في محافظة ديالى عقد بحضور محافظ ديالى ونائب قائد المشتركة وقائد عمليات ديالى وقائد الرد السريع حول الوضع الأمني.

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