وصف مبنى البرلمان بأنه “أخطر مكان”.. نائب عن سائرون: سببان وراء تعطيل جلسات مجلس النواب

2021/04/28 | 11:48 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

كشف النائب عن تحالف سائرون، محمود الزجراوي، اليوم الأربعاء (28 نيسان 2021)، عن سببين قال إنهما يفقان وراء تعطيل جلسات مجلس النواب العراقي، خلال الفترة الماضية.

وذكر الزجراوي في حديث لـ (بغداد اليوم)، أن "تعطيل جلسات مجلس النواب العراقي، خلال الفترة الماضية، كان بسبب الوضع الوبائي لفيروس كورونا مع وجود إصابات وحالات وفيات بين النواب وموظفي المجلس".

وأشار إلى أن "البرلمان، هو أخطر مكان لأنه صغير وفيه نواب وموظفون من كافة أنحاء العراق، ولهذا هو خطر في نقل فيروس كورونا".

وبيّن، أن "السبب الثاني هو شهر رمضان المبارك، وتعطيل الجلسات ليس لأهداف سياسية أو غيرها"، متوقعاً أن يعقد "البرلمان خلال الأيام القليلة المقبلة جلسة، وثم يرفعها الى ما بعد عطلة عيد الفطر".

ويوم السبت الماضي، توقع عضو مجلس النواب جاسم البخاتي، بأن يكتفي البرلمان بجلسة واحدة أو جلستين على الأكثر، خلال شهر رمضان، بسبب تفشي وباء كورونا.

وقال البخاتي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "الأيام العشرة المقبلة، هي الموعد المفترض لعقد الجلسة المقبلة للبرلمان والتي قد تكون الوحيدة خلال شهر رمضان".

وأشار إلى أن "وباء كورونا كان كفيلاً بعدم عقد البرلمان لجلساته، سيما تلك التي أجلت يومي الثلاثاء والخميس من الأسبوع الماضي".

وتابع، أن "البرلمان قد يعقد جلسة او جلستين قبل عيد الفطر، بعدها ترحل الجلسات الى ما بعد العيد، ليصار إلى المضي بتشريع مجموعة قوانين منها قانون العمل والضمان الاجتماعي للعمال فضلا عن قوانين تخص اتفاقات دولية، إضافة لقانون الجرائم المعلوماتية".

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