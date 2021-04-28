بالصور.. عمال الأجور اليومية يواصلون إغلاق الدوائر البلدية في عموم نواحي وأقضية الديوانية

2021/04/28 | 11:48 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- الديوانية

أفاد مصدر أمني من محافظة الديوانية، اليوم الأربعاء (28 نيسان 2021)، بمواصلة عمال الأجور بإغلاق دوائر البلدية في مركز وأقضية ونواحي المحافظة.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "عمال الأجور واصلوا إغلاق الدوائر البلدية في مركز وأقضية ونواحي الديوانية، للمطالبة بتطبيق القرار 315".وأشار إلى أن "عمال الأجور المتظاهرين، أقدموا على إغلاق عدد من الشوارع الرئيسة في محافظة الديوانية، كوسيلة ضغط لتحقيق مطالبهم".وأظهرت صور تلقتها (بغداد اليوم)، لافتات مرفوعة على أبواب دوائر بعض البلديات، وكُتب عليها عبارة "مغلق بأمر عقود 315"، وعبارة أخرى كُتبت بلافتة أخرى "عقود بلدية عفك يعلنون الإضراب العام لحين تطبيق القرار 315".

يتبع.



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