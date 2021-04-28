عمليات الانبار تعثر على 120 عبوة وصاعق ومسطرة تفجير بالـ7 كيلو

2021/04/28 | 11:56 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع

اعلنت خلية الاعلام الامني، اليوم الاربعاء، عن عثور قيادة عمليات الانبار على 120 عبوة وصاعق ومسطرة تفجير في منطقة الـ7 كيلو.

وقالت الخلية في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، انه "بناءً على معلومات استخبارية دقيقة، نفذت قوة من قيادة عمليات الانبار بالتعاون مع الجهات المختصة واجب تفتيش في منطقة 7 كيلو وعثرت على 40 عبوة ناسفة على شكل جليكان سعة 20 لتر مملوء بمادة C4 و40 صاعق تفجير و 40 مسطرة تفجير".

واضافت انه "تم اتلاف هذه المتفجرات من قبل مفرزة الهندسة".

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