حلبجة.. اقامة مؤتمر فايروس العصر

2021/04/28 | 11:56 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نظم مجلس القيادات الشابة بمنطمة التنمية المدنية (CDO) وبالتعاون مع المديرية العامة للصحة في حلبجة مؤتمرا بعنوان كورونا فايروس العصر، وذلك في مسشتفى علاج جرحى الاسلحة الكيماوية.

وقال كويار محمد مدير المشروع في تصريح خاص لـ PUKmedia، اليوم الاربعاء، ان مجلس القيادات الشابة نظم هذا المؤتمر للملف الاهم في الوقت الحالي وهو فايروس كورونا، حيث شارك نحو 50 شخصا في المؤتمر الذي اقيم عبر دائرة تلفزيونية مغلقة.

واضاف ان المؤتمر يهدف الى توعية المواطنين وضرورة اتخاذ الاجراءات لحماية انفسهم والتلقيح ضد الفايروس، مشيرا الى ان مقررات المؤتمر سترفع الى مجلس الوزراء.

PUKmedia / فرحان حمەخان / حلبجة

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