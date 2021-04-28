برلمان كوردستان يصوت على مقترح قانون خاص بالآثار

2021/04/28 | 11:56 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من المقرر ان يعقد برلمان كوردستان، اليوم الاربعاء، جلسته الاعتيادية رقم 11 من الدورة الربيعية للسنة الثالثة للدورة البرلمانية الخامسة.

وقالت رئاسة برلمان كوردستان في بيان: ان الجلسة ستشهد التصويت على مقترح قانون (إدارة الآثار والتراث والمحافظة عليها في إقليم كوردستان - العراق)، وفقاً لأحكام المواد (90، 91، 93، 96، 97) من النظام الداخلي لبرلمان كوردستان.

واضاف البيان: ان الجلسة ستشهد ايضا: القراءة الأولى لمشروع قانون (التعديل النافذ لقانون إدارة الأوقاف رقم (64) لسنة 1966 المعدل في إقليم كوردستان - العراق)، وفقاً لحكم الفقرة (أولا) من المادة (83) من النظام الداخلي لبرلمان كوردستان.

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