مشاجرة بالسلاح الابيض بسبب لعبة المحيبس في ذي قار

2021/04/28 | 11:56 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر في شرطة محافظة ذي قار،

الأربعاء، بإصابة ثلاثة أشخاص بسبب

مشاجرة على لعبة المحيبس في المحافظة.

وقال المصدر، إن "ثلاثة أشخاص أصيبوا في

مشاجرة بقضاء سوق الشيوخ بسبب خلاف

اثناء لعبة المحيبس است

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