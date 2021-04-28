محتجون يغلقون مبنى صحة الديوانية

2021/04/28 | 11:56 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أقدم موظفو العقود في دائرة صحة محافظة

الديوانية، الأربعاء، على إغلاق مبنى

الدائرة.

وبحسب مصادر فإن "موظفي العقود في صحة

الديوانية أغلقوا مبنى الدائرة

للمطالبة بصرف اجورهم المتاخرة وتطبيق

قرار ٣١٥ وتث

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