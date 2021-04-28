2021/04/28 | 11:57 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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وزارة العمل تصدر تنويهاً بشأن الشمول الجديد في الحماية الاجتماعية » وكالة الأنباء العراقية

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اليوم, 11:56

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