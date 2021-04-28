2021/04/28 | 11:57 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني / متابعة قضت محكمة جنايات القاهرة في مصر، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة المتهم بالتحرش بـ”طفلة المعادي” التي تبلغ من العمر 7 سنوات، بالسجن المشدد 10 سنوات.“طفلة المعادي” تدلي باعترافات صادمة لأول مرة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القضاء المصري يصدر حكما رادعا على المتهم باستدراج “طفلة المعادي” المركز الخبري الوطني.

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