الصحة العالمية: نسخة كورونا المتحور الهندية رُصِدت في 17 دولة في الأقل

2021/04/28 | 12:20 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت منظمة الصحة العالمية أن نسخة كورونا المتحور الهندية رُصِدت في سبع عشرة دولة في الأقل.

وقالت المنظمة إنّ هذه النسخة المتحورة رُصدت في بلدان أوروبية عدة منها بلجيكا وسويسرا واليونان وإيطاليا..



يشار الى ان الهند أصبحت مركز الوباء منذ أيام مع انتشار النسخة المتحورة الهندية، وباتت تسجل أرقاما قياسية جديدة يوميا لناحية الإصابات.

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