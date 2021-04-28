2021/04/28 | 12:22 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني /خاص دعا عضو لجنة التربية النيابية صفاء الغانمي، اليوم الأربعاء، اللجنة العليا للصحة والسلامة إلى إيقاف التعليم الحضوري في محافظة البصرة والعودة إلى التعليم الإلكتروني.وقال الغانمي في تصريح خص به لـ”المركز […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص التربية النيابية تدعو إلى إيقاف الدوام الحضوري في هذه المحافظة المركز الخبري الوطني.

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