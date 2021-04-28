زراعة الديوانية: انطلاق عملية الحصاد لمحصولي الحنطة و الشلب

2021/04/28 | 12:27 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع أعلنت مديرية زراعة الديوانية، اليوم الأربعاء، عن انطلاق عملية الحصاد لمحصولي الحنطة والشلب، مؤكدة أن عملية التسويق تسري بانسابية عالية. وقال مدير زراعة الديوانية حسن الوائلي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن " عملية الحصاد انطلقت لمحصولي الحنطة والشلب، والتي تشمل مساحة نحو 502 الف دونم لمحصول الحنطة و95 الف دونم لمحصول الشعير"، مؤكداً أن "لجان المديرية منتشرة في كل أنحاء المحافظة لمتابعة عمليات الحصاد".وأضاف أن "المحافظة تضم 8 مراكز تسويقية"، مبيناً أن "عملية التسويق تسري بانسيابية عالية".

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