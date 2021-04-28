الاقتصاد النيابية تتحدث عن ضرائب السكائر.. وتقدم توصية إلى الحكومة بشان المنافذ

2021/04/28 | 12:27 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

استبعدت لجنة الاقتصاد النيابية، الاربعاء، فرض ضرائب على السكائر بنسبة 100%، فيما اوصت بالسيطرة على المنافذ الحدودية لمنع التهريب.

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وقال عضو اللجنة فلاح الخفاجي في تصريح للوكالة الرسمية، تابعه "ناس"، (28 نيسان 2021)، إن "موضوع الضرائب وفرضها له الجدوى الكبرى بالنسبة الى تشجيع المنتج المحلي"، مبينا أن "هناك مواد تدخل الى البلاد عبر التهريب مثل السكائر التي تدخل عبر حاويات مخبأة في الملابس".

واستبعد الخفاجي "فرض ضرائب على السكائر بنسبة 100%"، لافتا الى أنه "لو كانت هناك سيطرة كاملة على الحدود فإن ايرادات الضرائب ستكون ايجابية على الاقتصاد العراقي".

وتابع أن "بعض المواد مثل البيض تدخل عن طريق التهريب ولكن لا تترتب عليها ضرائب، كما أن السيارات تدخل عن طريق اقليم كردستان ولا تدفع لها ضرائب أيضا"، مشيرا الى أن "فرض أي ضرائب جديدة سيتضرر بها المواطن البسيط".

وبين أن "فائدة الضرائب تعود الى الفاسدين والمهربين الذين يسيطرون على المنافذ، ولا تستفيد منه الدولة إلا بنسبة ضئيلة"، مشيرا الى أن "الدولة لو كانت تستفيد من تلك الضرائب بنسبة 30-40% فإن الايرادات من المنافذ ستكون هائلة".

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