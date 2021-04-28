بيان من وزارة العمل بشأن الشمول الجديد في الحماية الاجتماعية

2021/04/28 | 12:28 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أصدرت وزارة العمل، اليوم الاربعاء، تنويهاً بشأن الشمول الجديد في الحماية الاجتماعية.وذكرت الوزارة في بيان، أن “هيئة الحماية الاجتماعية التابعة لها نوهت للمواطنين كافة عدم التعامل مع المكاتب الوهمية التي تستغل المواطن”.وأضافت أنها “ستقوم بنشر استمارة الشمول الجديد على موقعها الرسمي وكذلك صفحتي ( وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وهيئة الحماية الاجتماعية) […]

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