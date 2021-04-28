روسيا تسجل 7848 إصابة جديدة بكورونا

2021/04/28 | 12:40 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ تراجعت حصيلة الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد في روسيا إلى ما تحت عتبة الثمانية آلاف، لأول مرة منذ أواخر سبتمبر الماضي.وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة تفشي الفيروس التاجي في روسيا اليوم الأربعاء عن تسجيل 7848 إصابة جديدة بالعدوى خلال الساعات الـ24 الماضية (مقابل 8053 إصابة في اليوم السابق) ما يمثل أدنى حصيلة […]

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