2021/04/28 | 12:40 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نجت عائلة بن لادن السعودية البالغة الثراء التي تبرأت من "الابن الضال" أسامة، من تداعيات هجمات 11 سبتمبر، لكن ثروتها تراجعت مع صعود ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

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