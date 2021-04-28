ضبط متهم بابتزاز دوائر ومؤسسات حكومية في محافظة الديوانية عبر مواقع التواصل الاجتماعي

2021/04/28 | 12:50 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت هيئة النزاهة ضبط متهم بابتزاز دوائر ومؤسسات حكومية في محافظة الديوانية.

وأكدت الهيئة في بيان ضبط متهم يقوم باستخدام مواقع التواصل الاجتماعي لابتزاز المؤسسات الحكومية في المحافظة، لافتةً إلى أن فريق الهيئة في المحافظة تمكن من ضبط المتهم بالجرم المشهود بعد ورود شكاوى من قطاعات حكومية ومنها القطاع الصحي ضد المتهم.

من جهة اخرى اشارت الهيئة الى ضبط أوليات شراء الفين وأربع مئة طن من مادة السكر التالف في معمل سكر المحافظة.

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