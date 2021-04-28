الزراعة تعلن نجاح زراعة العصفر في العراق

2021/04/28 | 12:51 - المصدر: الاقتصاد نيوز

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الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أعلنت وزارة الزراعة، أن سعر الطن الواحد لمحصول العصفر يبلغ 900 الف دينار.

وقال المتحدث باسم وزارة الزراعة حميد النايف، لـ"الاقتصاد نيوز"، إن سعر الطن الواحد لمحصول العصفر يبلغ 900 الف دينار"، مشيرا إلى أن محصول العصفر هو من المحاصيل عالية الزيت ويساهم في الحد من ظاهرة التصحر وله فوائد صحية وطبية بالإضافة إلى استخدامه كعلف للحيوانات.

وأكد أن الدونم الواحد ينتج بين 500 -600 كغم وهذا من الأمور الجيدة التي تدعم الفلاح، لافتا إلى ان تنويع الزراعة يساهم في تحقيق إيرادات مالية أخرى.

العصفر هو نبات عشبي معمر ينتمي إلى فصيلة النجميات، معروف باستخداماته في صبغ الأطعمة وله فوائد طبية عديدة.

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