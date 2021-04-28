رئيس الجمهورية يؤكد على ضرورة تعزيز قدرات الأجهزة الأمنية

2021/04/28 | 12:51 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أكد رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الاربعاء، على ضرورة تعزيز قدرات الأجهزة الأمنية تدريباً وتسليحاً لسد الثغرات وملاحقة خلايا تنظيم داعش.وذكر بيان لرئاسة الجمهورية، أن الاخير “استقبل في قصر السلام ببغداد، رئيس أركان الجيش الفريق أول الركن عبد الأمير يارالله”.وأضاف أنه “جرى خلال اللقاء، بحث تطورات الأوضاع الأمنية في البلد، والعمليات […]

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