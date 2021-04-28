2.9 مليار دولار قيمة صادرات البرازيل إلى الدول العربية بالربع الأول

2021/04/28 | 12:54 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أبوظبي – مباشر: أعلنت الغرفة التجارية العربية البرازيلية، أن صادرات البرازيل إلى الدول العربية سجلت ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة 22.5بالمائة من حيث الحجم لتبلغ قيمتها 2.91 مليار دولار أمريكي خلال الربع الأول من العام 2021.وحققت الصادرات البرازيلية إلى …

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