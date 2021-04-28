ولي العهد السعودي: بيع حصص من أرامكو لمستثمرين أجانب خلال عامين

2021/04/28 | 12:54 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرياض - مباشر: كشف ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، عن إمكانية بيع حصص من شركة أرامكو السعودية لمستثمرين أجانب خلال العام أو العامين المقبلين. وقال ولي العهد السعودية، خلال مقابلة مع قناة "السعودية"، اليوم …

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