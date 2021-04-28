روحاني يعتبر أن تسريب تسجيل ظريف هدفه خلق “اختلاف” تزامنا مع المباحثات النووية

2021/04/28 | 12:54 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتبر الرئيس الإيراني حسن روحاني الأربعاء أن تسريب التسجيل الصوتي العائد لوزير خارجيته محمد جواد ظريف، يهدف الى التسبب بـ”اختلاف” داخلي تزامنا مع المباحثات في فيينا مع القوى الكبرى لإحياء الاتفاق حول برنامج طهران النووي.وقال روحاني في كلمة متلفزة … Readmore

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