فرنسا تعتقل سبعة أعضاء سابقين في الألوية الحمراء بطلب من إيطاليا

2021/04/28 | 12:54 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الرئاسة الفرنسية أن سبعة أعضاء سابقين في منظمة الألوية الحمراء الإيطالية محكومين في إيطاليا لأعمال إرهاب في سبعينات وثمانينات القرن الماضي، اعتقلوا صباح الأربعاء في فرنسا بطلب من إيطاليا.وأضافت الرئاسة الفرنسية أنه يجري البحث عن ثلاثة أعضاء آخرين.… Readmore

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