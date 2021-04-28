خطفاها ثم اغتصاباها.. بيان من الداخلية بعد القبض على قتلة طفلة 'ابو غريب'

2021/04/28 | 12:54 - المصدر: NRT عربية

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تمكنت القوات الامنية، الاربعاء، من القبض على متهمين اثنين اقدما على خطف فتاة ورميها في الطمر الصحي.

وقالت الوزارة في بيان تلقى NRT عربية نسخة منه، (28 نيسان 2021)، إن "مفارز مديرية مكافحة اجرام بغداد/ مكتب اجرام ابي غريب، القت القبض على متهمين اثنين اقدما على خطف فتاة تبلغ من العمر ثلاثة عشر عاما ورميها في الطمر الصحي وهي لا تزال على قيد الحياة".

وأوضحت المديرية انه "بعد اخذ افادة المجني عليها تبين أن الشخصين اغتصبا الطفلة واعتديا عليها بالضرب ورمياها في الطمر الصحي ظنا منهم أنها فارقت الحياة".

وأضافت المديرية أنه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما واحالتهما إلى القضاء لينالا جزاءهما العادل وفق القانون".

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