القاتل والمقتول - سعود سالم

2021/04/28 | 12:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سعود_سالم صورته في الصفحة الأولىمن الجريدة الرسمية ملونة تحتها عنوان باللون الأحمر قاتل وعنوان أصغر قليلا تفاصيل الجريمة كاملة صورته في الصفحة الأولى جزار بسكين المطبخ ذبح أهله واحدا واحدا سفاح قطع الأجساد بفأس وتلذذ بتشريح كل جثة قاتل جائع أكل لحم الضحايا نيئا قطعة ......





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