الداخلية تصدر أمراً إداريا لخريجي دورات المفوضين

2021/04/28 | 12:58 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أصدرت وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، أمرا اداريا لخريجي دورات المفوضين.وقالت الوزارة في بيان، إن “وكالة الوزارة للشؤون الادارية والمالية -مديرية ادارة الموارد البشرية، اصدرت الامر الاداري ذي العدد 50667 في 2021/4/28 المتضمن اجتياز المنتسبين لدورات المفوضين (الخوامس، والسوابع، والثوامن) المقامة في المركز التدريبي لمديرية المرور للمدة من 2020/9/30 ولغاية 2021/1/10”.وبينت الوكالة […]

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