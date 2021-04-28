الدفاع توجه نداء إلى الطلبة المقبولين في الدورة 111.. الالتحاق يوم الأحد

2021/04/28 | 12:58 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

دعت وزارة الدفاع، الأربعاء، الطلبة المقبلوين في الدورة 111 إلى الالتحاق بالكلية العسكرية.

قناة "ناس" على تلكرام..



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وقالت الوزارة في بيان تلقى "ناس"، نسخة منه، (28 نيسان 2021)، إنها تدعو الطلبة المقبولين في الدورة (١١١) الى الالتحاق للكلية العسكرية في الرستمية يوم الاحد الموافق ٢ ايار ٢٠٢١، علما ان الدخول الى الكلية يكون من خلال بوابة عشتار مقابل شارع القناة مع استصحاب المستمسكات الثبوتية الاصلية للطالب، وتقرير طبي حكومي يؤكد سلامة الطالب من وباء كورونا، بالاضافة الى المستلزمات الشخصية المهمة للطالب".

وأكدت الوزارة أن "فترة الالتحاق تكون محددة بالأيام (٢-٣-٤ ايار ٢٠٢١) وبخلافه يعتبر قبول الطالب ملغياً".

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