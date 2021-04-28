2021/04/28 | 13:07 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأحد المقبل.. الدفاع تدعو المقبولين بالدورة 111 إلى الالتحاق بالكلية العسكرية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/04/28 | 13:07.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأحد المقبل.. الدفاع تدعو المقبولين بالدورة 111 إلى الالتحاق بالكلية العسكرية) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأحد المقبل.. الدفاع تدعو المقبولين بالدورة 111 إلى الالتحاق بالكلية العسكرية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).