مسؤول أميركي: بايدن يعتزم التراجع عن قرار خفض الضرائب الذي أقره ترامب

2021/04/28 | 13:11 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يتحدث الرئيس الأميركي جو بايدن في خطابه في الكونغرس مساء اليوم الأربعاء عن إلغاء التخفيضات الضريبية للأغنياء التي أقرت في عهد سلفه دونالد ترامب، ومعالجة الثغرات في النظام الضريبي التي يستفيدون منها، لتمويل خطة إنفاق ضخمة.

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