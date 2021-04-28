روحاني يتهم الجهة التي سربت التسجيل الصوتي بمعاداة إيران

2021/04/28 | 13:14 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اتهم الرئيس الإيراني حسن روحاني الجهة التي سربت التسجيل الصوتي لمقابلة اجراها وزير الخارجية محمد جواد ظريف، اتهمها بمعاداة إيران ومصالح الشعب.

وأكد روحاني ان شخصا أو جماعة سرقت الملف الصوتي من أرشيف الحكومة وذلك بهدف زعزعة الوحدة الوطنية في الداخل الإيراني، حيث كان من المقرر بث قسم من المقابلة المسربة لوزير الخارجية محمد جواد ظريف والاحتفاظ بجزء منها للتاريخ.

ولفت روحاني الى أن توقيت نشر التسريب الصوتي مثير للشك، لأنه يتزامن مع النجاح المتحقق في مفاوضات الملف النووي في فيينا، في حين دعا الرئيس الإيراني السلطة القضائية والبرلمان وهيئة الإذاعة والتلفزيون إلى التعامل بهدوء وصبر مع الملف المسرب.

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