برهم صالح: ضرورة دعم سلطة الدولة وتعزيز قدرات القوات الأمنية لسد الثغرات

2021/04/28 | 13:18 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خلال استقباله رئيس أركان الجيش..رئيس الجمهورية: ضرورة تعزيز قدرات الأجهزة الأمنية تدريباً وتسليحاً لسد الثغرات وملاحقة خلايا داعش استقبل رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح، اليوم الأربعاء 28 نيسان 2021 في قصر السلام ببغداد، رئيس أركان الجيش الفريق أول الركن … Readmore

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