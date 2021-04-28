الكهرباء: انتاجنا يصل إلى 15 الف ميغاواط

2021/04/28 | 13:24 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أعلنت وزارة الكهرباء، ان انتاجها يصل إلى 15 الف ميغاواط حاليا.

ويحتاج العراق إلى القضاء على ازمة الكهرباء إلى 30 الف ميغاواط، مما يعني ان الأوضاع الحالية مازالت صعبة.

وقال وزير الكهرباء، ماجد مهدي، في حديثه لوكالة بغداد اليوم وتابعته "الاقتصاد نيوز"، "لدينا زيارة قريبة إلى ايران بغية إعادة ضخ الغاز إلى العراق لغرض تشغيل المحطات"، مشيرا إلى أن "انتاجنا الحالي يصل إلى 15 الف ميغاواط".

وعزا مهدي ضعف الإنتاج إلى انخفاض التجهيز للغاز من ايران ودخول بعض المحطات الكهربائية في مرحلة الصيانة.

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