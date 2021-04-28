الأمانة العامة لمجلس الوزراء تعلن جاهزيتها للبدء ببناء 7 الاف مدرسة في عموم العراق

2021/04/28 | 13:24 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

اعلنت الامانة العامة لمجلس الوزراء، الأربعاء، جاهزية العراق للبدء بالمرحلة الاولى من المشروع الوطني لبناء المدارس، مشيرة إلى انها بانتظار العطاءات والعروض الخاصة ببناء تلك المدارس من الشركات الصينية.

وقال المتحدث باسم الامانة حيدر مجيد، ان "المشروع الوطني لبناء المدارس يتضمن انشاء 7 آلاف مدرسة في عموم محافظات العراق"، مبيناً ان "المرحلة الاولى منه ستشهد تنفيذ الف مدرسة".

واضاف ان "المركز الوطني للاستشارات الهندسية وضع التصاميم الخاصة بهذه المدارس، اختيرت منها ثلاثة تصاميم ستعتمد لبناء المدارس وفق المواصفات الحديثة والعالمية"، لافتاً الى ان "المحافظات اوفت بالتزاماتها وأرسلت المساحات المخصصة والجاهزة لبناء المدارس مكتملة من جميع النواحي الفنية والادارية مع تهيئة الأراضي التي ستشيد عليها".

واكد مجيد ان "الامانة العامة فاتحت اللجنة العليا الخاصة بالمشروع التي خاطبت بدورها جمهورية الصين الشعبية عبر وزارة الخارجية وسفارتها في العراق لمفاتحة الشركات"، منوها بأن "الامانة بانتظار وصول العطاءات الخاصة والعروض من الشركات الصينية لفتحها والمفاضلة فيما بينها لاختيار الانسب لغرض المصادقة عليها والمباشرة بالمشروع".

وكانت الشركات الصينية قد ابدت رغبتها واستعدادها للتعاون مع العراق عبر السفير الصيني في بغداد خلال لقاءاته مع الامين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي، في حين هناك رغبة متبادلة وقوية من الجانب العراقي للتواصل مع الشركات الصينية في موضوع انشاء المرحلة الاولى من تلك المدارس بعد استكمال جميع المتعلقات الخاصة بالمشروع.

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