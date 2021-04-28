الكهرباء تتحدث لـ NRT عن اخر مستجدات اصحاب العقود.. هل ستصرف رواتبهم؟

2021/04/28 | 13:25 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اكدت وزارة الكهرباء، الاربعاء، ان مستحقات اصحاب العقود تم تضمينها بشكل رسمي في الموازنة العامة، عازية تاخر صرف الرواتب الى عدم توفر السيولة المالية من وزارة المالية.

وقال الناطق باسم الوزارة أحمد موسى لـ NRT عربية (28 نيسان 2021)، ان "المستحقات واجبة الدفع ولاحقة الدفع للعاملين ضمن ٢٠٢٠ و٢٠٢١ لموظفي عقود وزارة الكهرباء"، مؤكدا انها ستصرف حين توفر السيولة المالية من وزارة المالية".

وبين موسى ان "وزارة الكهرباء خاطبت وزارة المالية بكتاب رسمي وطالبتها بصرف كل المستحقات".



وقالت انه "بالنسبة لموظفي مقر الوزارة استلموا رواتبهم وباقي التشكيلات جاري العمل عليها وستصرف خلال الاسبوع المقبل

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