2021/04/28 | 13:29 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع

كشف رئيس نادي الخطوط الرياضي ونجم المنتخب الوطني السابق ليث حسين عن معاناة ناديه الذي ينشط في أكثر من لعبة على مستوى المسابقات المحلية .

وقال حسين في تصريح خاص لوكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الأربعاء ، إن" جميع الأندية العراقية تعاني من أزمة مالية خصوصاً اندية دوري الدرجة الأولى بوصفه دوريَّ مظاليم"، مبيناً أن" نادي الخطوط يشارك بالعديد من الألعاب أهمها دوريُّ الدرجة الاولى بكرة القدم و الدوري الممتاز بكرة السلة وهذه الدوريات وغيرها بحاجة الى تمويل ، الامر الذي دفعنا لتقليص بعض الألعاب في لنادي".

واضاف حسين ان" الضائقة المالية ليست جديدة على الاندية، فنادي الخطوط يعاني للموسم الثالث على التوالي، وحتى الشركات الراعية لن تقدم رعاية للنادي كونه من اندية الدرجة الاولى وهذه تعد مشكلة كبيرة خصوصاً أن الفريق يقدم اداءً جيداً رغم التخصيص المالي القليل ولا توجد عدالة في توزيع الاموال المخصصة بين الوزارات ".

وتابع حسين: " نأمل ان يقر قانون الاندية سريعاً لكي يتم تخصيص الاراضي والاموال ويتم التصويت على قرار مجلس الوزراء الذي ينص على تخصيص ملياري دينار للاندية"، مشيراً الى أنه" مع اقرار قانون الاندية الذي يضمن استقلالها ويعطي فرصة للاخرين لاثبات وجودهم في خدمة الرياضة العراقية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ليث حسين: أندية الدرجة الأولى هي الأكثر تأثراً بالأزمة الماليَّة) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ليث حسين: أندية الدرجة الأولى هي الأكثر تأثراً بالأزمة الماليَّة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).