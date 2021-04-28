اللجنة العليا لمواجهة كورونا تجتمع بشأن الدراسة

2021/04/28 | 13:29 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من المقرر ان تجتمع اللجنة العليا لمكافحة فايروس كورونا في اقليم كوردستان يوم الاربعاء، لتقييم الاوضاع واصدار قرارات جديدة.

ونقلت فضائية كوردسات نيوز عن الدكتورة جيمن طه المديرة العامة في وزارة الصحة قولها: ان اللجنة العليا ستناقش اليوم، تقريري وزارة التربية ووزارة الصحة، بشأن الاوضاع الصحية في ظل جائحة كورونا، لاتخاذ الانسب.

واضافت: ان اللجنة ستقرر استئناف الدوام الرسمي في المدارس او عدمه، وستصدر قراراتها عقب الاجتماع.

PUKmedia ترجمة

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