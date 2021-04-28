بالصور:ازاحة الستار عن نصب كبير يمثل بيعة الغدير في كربلاء

2021/04/28 | 13:29 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ازاحت العتبة الحسينية المقدسة الستار

عن نصب كبير يمثل بيعة الغدير وسط احدى

مدن الزائرين بكربلاء

وقال حازم ثامر حمزه معاون مدير مدينة

سيد الاوصياء للزائرين التابعة للعتبة

الحسينية المقدسة لقد تم ازاح

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