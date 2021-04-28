-الانسايوان- والطبيعه: مقاربتان عقليتان؟/2 - عبدالامير الركابي

2021/04/28 | 13:30 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عبدالامير_الركابي يمر الكائن البشري خلال وجوده بعد تبلور الظاهرة المجتمعية بطورين من "ألأعقال"، احادي ادنى، وازدواجي تحولي، معامل قياسهما الرئيسي، الظاهرة المجتمعية التي تنتظم العملية العقلية وعمل العقل، وترعى بالتفاعل جركة ارئقائه وتصيّره ضمنها، باعتبارها الطور والعتبه الأخيرة السابقه، قبل بدء التحرر العقلي من الجسدية الارضوية، وقتها لايكون العقل قادراعلى، ولاتتوفر له الأسباب الضرورية للاحاطة بالحقيقة والمضمر الم ......





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