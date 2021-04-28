2021/04/28 | 13:45 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الامن

الأربعاء 28 أبريل 2021 | 01:43 مساءً

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الغانمي يوجه بسجن قيادات أمنية هربت من المعركة

وجه وزير الداخلية عثمان الغانمي، الاربعاء، بسجن قيادت أمنية هربت من ساحة المعركة.

وقال مصدر أمني، إن "وزير الداخلية عثمان الغانمي وجه يسجن كل من قائد قوات حرس الحدود المنطقة الخامسة، امر اللواء حرس حدود الخامس ، امر الفوج الثالث لواء حرس الحدود الخامس، وذلك بسبب هروبهم من ارض المعركة امام داعش أمس اثناء هجوم على مخفر حدودي في حدود الانبار السعودية".

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