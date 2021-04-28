نادية مراد تخاطب السلطات العراقية بخصوص قضية الشبان الايزيديين الذين حكم عليهم بالإعدام

2021/04/28 | 13:51 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – سنجار خاطبت الناشطة الايزيدية والمدافعة عن حقوق الانسان “نادية مراد“ السلطات العراقية بخصوص قضية الشبان الايزيديين الذين حكم عليهم بالإعدام بالقول “نحن نؤمن بالعدالة ونطالب بها لذلك نطالب كاشخاص وكمجتمع ايزيدي باعادة النظر في قضية هؤلاء الشبان الاربعة واظهار الادلة الواضحة حول هذه القضية للجميع لان هنالك شكوك وعلامات استفهام بان التحقيقات كانت تحت ضغط وتهديد …

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