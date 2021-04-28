2021/04/28 | 13:51 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ظنا أنها فارقت الحياة.. إلقاء القبض على شابين اغتصبا فتاة وألقيا بها في الطمر الصحي ببغداد هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2021/04/28 | 13:51.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

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