الغانمي يوقف 3 قادة عسكريين بعد هجوم لعناصر داعش على مخفر حدودي

2021/04/28 | 13:52 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- الأنبار

أمر وزير الداخلية، عثمان الغانمي، اليوم الأربعاء، بإيقاف ثلاثة قادة عسكريين في قوات حرس الحدود المنطقة الخامسة من بينهم قائد القوات اللواء هزاع الشمري بسبب هروبهم من المواجهات ضد عصابات داعش الإرهابي بعد هجومهم على مخفر حدودي بين محافظة الأنبار والسعودية.

وقال مصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "وزير الداخلية عثمان الغانمي, وجه بإيقاف كل من قائد قوات حرس الحدود المنطقة الخامسة، اللواء هزاع الشمري، وأمر اللواء حرس حدود الخامس وأمر الفوج الثالث لواء حرس الحدود الخامس، وذلك بسبب هروبهم من أرض المعركة، خلال المواجهات مع عصابات داعش الإرهابية البارحة اثناء هجوم على مخفر حدودي على الحدود بين محافظة الأنبار والسعودية".

ويوم أمس الثلاثاء، قام مجموعة من عناصر داعش الإرهابي بالتعرض على اللواء الخامس الفوج الثالث شرطة حدود من خلال الهجوم المباشر.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم) إن "الإرهابيين سيطروا، على (مخفر ملحق الابيض) والسيطرة عليه بالكامل وحرق النقطة وسرقة بدالة اتصالات وعجلة نوع بيك اب فورد وكذلك اسلحة تابعة للمنتسبين، مبينا أنه لا توجد خسائر بشرية كون المنتسبين تركوا المخفر وهربوا ، يقع المخفر جنوب قضاء الرطبة بإتجاه الحدود العراقية السعودية".

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