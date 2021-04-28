قيادة العمليات المشتركة تصدر بياناً حول العمليات الجارية في ديالى وتحدد الهدف منها

2021/04/28 | 13:52 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

أصدرت قيادة العمليات المشتركة، اليوم الاربعاء (28 نيسان 2021)، بياناً حول العمليات الأمنية الجارية في محافظة ديالى، فيما أشارت إلى الهدف منها.

وذكرت القيادة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "تنفيذا لتوجيه القائد العام للقوات المسلحة للوقوف على الوضع الامني في محافظة ديالى وخصوصا بعد الخروقات الامنية الاخيرة التي حصلت بدأت قيادة العمليات المشتركة بالتعاون مع وزارة الدفاع والداخلية ومحافظة ديالى والقوات الامنية بعمل خطة انفتاح وتوزيع لقطاعاتها في المحافظة، خصوصا قوات الرد السريع والجهد الهندسي".

وأضافت، أن "الهدف من العملية هي فتح الطرق لمنع تسلل الارهابيين وكذلك استغلال المناطق المتروكة"، مشيرة الى "تشجيع الاهالي في تلك المناطق بالعودة الى قراهم من اجل عدم استغلالها من قبل الارهابيين".

وفي وقت سابق من اليوم، أكد محافظ ديالى، مثنى التميمي، أن قوات الرد السريع دخلت إلى مناطق في حوض الوقف، لم تدخلها أي قوات عسكرية منذ 13 عاماً.

وقال التميمي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "القائد العام للقوات المسلحة قدم اهتماماً استثنائياً لمحافظة ديالى بعد حادثة الجيزاني المؤلمة"، مبينا ان "وزير الداخلية عثمان الغانمي، أرسل قوة أمنية من الرد السريع الى المحافظة للوقف على تفاصيل الحادثة".

وأضاف، أن "قوات الرد السريع تمكنت من دخول مناطق حوض الوقف، والتي لم تدخلها أي قوة عسكرية منذ 13 عاماً، وتمكنت من بسط الأمن فيها وفتح العديد من الطرق الوعرة"، مشيراً إلى أن "قوات الرد السريع باقية في مناطق حوض الموقف وتقوم بجهود مميزة لفرض الأمن في المنطقة".

بدوره، قال قائد فرقة التدخل السريع اللواء ثامر الحسني، إن "قوات الرد السريع نجحت خلال 72 ساعة من فتح عدد من الطرق في البساتين الزراعية والقرى المهجورة، لتسهيل مهمة الحركة والتنقل"، مشيرا إلى "وجود خطة لإعادة النازحين إلى مناطق سكناهم".

وأجرى وزير الداخلية زيارة إلى محافظة ديالى على رأس وفد حكومي مُرسل من رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، وأكد خلاله أن قوات الرد السريع ستصل إلى المحافظة لبسط الأمن فيها، بعد حادثة قرية الجيزاني التي أسفرت عن استشهاد عدد من المواطنين وإصابة آخرين.

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