2021/04/28 | 13:54 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني /خاص وجه محافظ المثنى أحمد منفي جودة، اليوم الاربعاء، طلباً رسمياً الى هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية في المثنى من اجل متابعة المشاريع في المحافظة.وقال جودة في تصريح خاص”للمركز الخبري الوطني”، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص محافظ المثنى يوجه طلباً الى النزاهة والرقابة المالية لمتابعة المشاريع المركز الخبري الوطني.

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